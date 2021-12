Ma i talk hanno capito quello che ha detto Mattarella? (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il Presidente della Repubblica nel giorno dello scambio degli auguri di fine anno con i rappresentanti delle istituzioni è stato esplicito, sui media troppo spazio ai no vax. Il giorno dopo applausi e consensi generici all’intero discorso di Mattarella ma silenzio dei principali talk tv e dei conduttori. Ci sono due evidenti storture nei format della comunicazione. Uno, non c’entra nulla la libertà di opinioni ma solo gli ascolti che ‘giustificano’ gli inviti frequenti di un ventaglio di bastian contrari confusionari (contro i vaccini, contro il green pass, contro entrambi) e due la scienza, i virologi, gli epidemiologi, ovunque, spuntati come funghi, da contraltare a quelli fuggiti di senno, per far gazzarra e casino all’ennesima potenza. Il risultato è spesso contrario a quello sperato dagli ideatori di quei programmi. Infatti, gli ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il Presidente della Repubblica nel giorno dello scambio degli auguri di fine anno con i rappresentanti delle istituzioni è stato esplicito, sui media troppo spazio ai no vax. Il giorno dopo applausi e consensi generici all’intero discorso dima silenzio dei principalitv e dei conduttori. Ci sono due evidenti storture nei format della comunicazione. Uno, non c’entra nulla la libertà di opinioni ma solo gli ascolti che ‘giustificano’ gli inviti frequenti di un ventaglio di bastian contrari confusionari (contro i vaccini, contro il green pass, contro entrambi) e due la scienza, i virologi, gli epidemiologi, ovunque, spuntati come funghi, da contraltare a quelli fuggiti di senno, per far gazzarra e casino all’ennesima potenza. Il risultato è spesso contrario asperato dagli ideatori di quei programmi. Infatti, gli ...

Advertising

riotta : Il presidente Mattarella fulminante sul troppo spazio media ai #novax #NoGreenPass . Non per 'dibattito' come cianc… - bcorina_bea : RT @HuffPostItalia: Ma i talk hanno capito quello che ha detto Mattarella? - paolacella : RT @HuffPostItalia: Ma i talk hanno capito quello che ha detto Mattarella? - tfabiani2 : RT @HuffPostItalia: Ma i talk hanno capito quello che ha detto Mattarella? - HuffPostItalia : Ma i talk hanno capito quello che ha detto Mattarella? -