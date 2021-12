Luca Giurato compie 82 anni: che fine ha fatto lo storico conduttore Rai? (Di giovedì 23 dicembre 2021) L’ex conduttore di Uno Mattina festeggia i suoi 82 anni lontano dalla televisione. Cosa fa oggi Luca Giurato? Luca Giurato festeggia i suoi 82 anni, molti dei quali passati in… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Cerasuolo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 23 dicembre 2021) L’exdi Uno Mattina festeggia i suoi 82lontano dalla televisione. Cosa fa oggifesteggia i suoi 82, molti dei quali passati in… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Cerasuolo su BlogLive.it.

Advertising

AleDagDalGas : @Maualt79 Nulla sui condizionali e i congiuntivi di Gené? Il premio Luca Giurato è di sicuro suo. - porcedddu : per me non c’è niente di più divertente di pingu sottotitolato e del video di luca giurato di 10 minuti che spara s… - DanielePietron3 : @N_i_c_o_la Audiolibro di Luca Giurato - Nicolet84520681 : RT @stretsonia: Ai tempi di Luca giurato alla Rai,, buongiollo puggerà ?? - stretsonia : Ai tempi di Luca giurato alla Rai,, buongiollo puggerà ?? -