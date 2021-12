Il look in pelle marrone di Cristina Parodi è un’ode alla fine dell’autunno (Di giovedì 23 dicembre 2021) Cristina Parodi si conferma ancora una volta maestra di stile ed eleganza, grazie ad un outfit da giorno ispirato alla natura. La giornalista e conduttrice televisiva ha pubblicato una fotografia sul suo profilo Instagram nella quale si trova immersa in un bosco tra alberi e foglie secche, indossando una mise abbinata, composta da camicia e pantaloni in pelle marrone. “Quanto mi piacciono i colori del bosco, anche d’inverno!” ha scritto Parodi come didascalia dello scatto, nel quale ci mostra il daily look da replicare nel 2022. Il marrone è il protagonista assoluto, come si può notare anche dagli accessori scelti dalla giornalista e dal paesaggio circostante. Partiamo dal pezzo forte: si tratta di un paio di pantaloni in ... Leggi su diredonna (Di giovedì 23 dicembre 2021)si conferma ancora una volta maestra di stile ed eleganza, grazie ad un outfit da giorno ispiratonatura. La giornalista e conduttrice televisiva ha pubblicato una fotografia sul suo profilo Instagram nella quale si trova immersa in un bosco tra alberi e foglie secche, indossando una mise abbinata, composta da camicia e pantaloni in. “Quanto mi piacciono i colori del bosco, anche d’inverno!” ha scrittocome didascalia dello scatto, nel quale ci mostra il dailyda replicare nel 2022. Ilè il protagonista assoluto, come si può notare anche dagli accessori scelti dgiornalista e dal paesaggio circostante. Partiamo dal pezzo forte: si tratta di un paio di pantaloni in ...

