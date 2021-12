Il Boxing Day perde pezzi: la Premier rinvia due gare (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il consiglio di amministrazione della Premier League si è riunito questa mattina e ha deciso di annullare due partite in programma per il Boxing Day (tradizionale turno di campionato del 26 dicembre). Si tratta della sfida tra Wolverhampton e Watford e di quella tra Liverpool e Leeds United, entrambe in programma domenica alle ore 12:30. L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il consiglio di amministrazione dellaLeague si è riunito questa mattina e ha deciso di annullare due partite in programma per ilDay (tradizionale turno di campionato del 26 dicembre). Si tratta della sfida tra Wolverhampton e Watford e di quella tra Liverpool e Leeds United, entrambe in programma domenica alle ore 12:30. L'articolo

