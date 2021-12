GF Vip 6 | Sophie Codegoni | Alessandro Basciano e Jessica Selassié | nuovo triangolo nella casa

(Di giovedì 23 dicembre 2021)sembrano pronti a dare vita ad unamorosodel Grande Fratello Vip 6. Al Grande Fratello Vip 6 sembra tutto pronto per la nascita di uncon nuovi protagonisti, ovvero. Uno degli ultimi concorrenti entratati nel reality sembra essere intenzionato a creare una relazione il prima possibile ma al momento è conteso da 2 delle ragazze. L'interesse per Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge sembra iniziare a scemare, il presunto intreccio ...

Jessica Selassié, nelle ultime ore, non ha nascosto il proprio interesse per Alessandro Basciano del ' Grande Fratello2021 '. La concorrente, però, non sembra digerire la concorrenza diCodegoni che, dopo aver troncato definitivamente con Gianmaria Antinolfi, sembra subire il fascino dell'imprenditore. ...... pregando Alfonso Signorini di farle incontrare l'anima gemella al Grande Fratello. Purtroppo, ... Dopo aver affrontatoCodegoni , rea di averle voltato le spalle e averle soffiato Basciano ...GF Vip, Jessica Selassiè confessa di avere difficoltà in amore. Maria Monsè ironizza: "Si chiedesse perchè" Nelle ultime ore al GF Vip, Jessica Selassiè ...Alex Belli ha fatto recapitare ai suoi amici nella casa del Gf vip un regalo per le feste, provocando la reazione di Soleil Sorge.