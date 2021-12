(Di giovedì 23 dicembre 2021) Florae Maria Teresa. Due nuovi ingressi per. Dueche, nella partita a scacchi del Quirinale, possono tornare utili ai giochi di Matteo. La prima, Flora, è campana: entrata a Montecitorio con il M5s, ha poi vissuto una lunga fase di ripensamenti in senso al Gruppo Misto, avvicinandosi ai Radicali e ad Azione di Carlo Calenda. Travagliata anche la legislatura di Maria Teresa. Inlli d'prima, poi in Forza, la chirurga lombarda è poi transitata nel Misto e di lì in Coraggio. Sta per fromalizzare anche lei l'ingresso in Iv, la cui truppa...

Advertising

ToninoCogoni : RT @claudiocerasa: Frate e Baldini aderiscono a Italia viva. Renzi guadagna due pedine alla Camera - patriziadegioia : RT @claudiocerasa: Frate e Baldini aderiscono a Italia viva. Renzi guadagna due pedine alla Camera - ilfoglio_it : Flora Frate e Maria Teresa Baldini entrano in Italia viva alla Camera. Due pedine che, nella partita a scacchi del… - lucianonobili : RT @claudiocerasa: Frate e Baldini aderiscono a Italia viva. Renzi guadagna due pedine alla Camera - claudiocerasa : Frate e Baldini aderiscono a Italia viva. Renzi guadagna due pedine alla Camera -

Ultime Notizie dalla rete : Frate Baldini

Il Foglio

Una ex grillina, l'altra meloniana, poi totiana. Le due deputate vanno a rafforzare la pattuglia dell'ex premier in vista della delicata partita del Quirinale Florae Maria Teresa. Due nuovi ingressi per Italia viva alla Camera. Due pedine che, nella partita a scacchi del Quirinale, possono tornare utili ai giochi di Matteo Renzi. La prima, Flora ...... Stefano Vigilante, Gianluca Agostinelli, Rocco il Gigolò, Lando e Dino, Carl Fanini, Muzio Marcellini, ElsaMago, Laura e Davide Carestia ed tanti altri ancora. Sarà uno spettacolo ...Una ex grillina, l'altra meloniana, poi totiana. Le due deputate vanno a rafforzare la pattuglia dell'ex premier in vista della delicata partita del Quirinale ...Si chiude in parità, sul 2-2, l'atteso derby siciliano fra Acr Messina e Catania giocato allo stadio "Scoglio". Primo punto per i giallorossi dall'arrivo del ...