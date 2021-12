Evvai! Le parole di Draghi potrebbero essere un’esortazione per tutti noi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Nella conferenza stampa di ieri un giornalista ha cominciato una domanda utilizzando la lingua inglese: chiedeva (sic) se potesse fare la domanda in inglese. Di fronte alla risposta affermativa di, invece di continuare formulando la domanda ha parzialmente tergiversato affermando: “posso parlare in italiano”. A quel puntolo ha incitato con un romanesco: “” Non sappiamo perché questo giornalista avessequesti dubbi, visto che la conferenza era in Italia con presidente italiano. Forse per lui era più facile trasmetterla in inglese, visto che è un corrispondente estero, o forse voleva solo fare il figo di fronte ai provinciali italiani? Ma chi se ne frega delle sue motivazioni! Viene da dire:Questa tendenza a non procedere ma sottilizzare, ingarbugliare, tentennare è un ...