Cosa succede in Italia Viva (con vista Colle) (Di giovedì 23 dicembre 2021) Due parlamentari hanno aderito ad Italia Viva. Ora Renzi può contare su due voti in più in vista del Colle. Cosa si muove in Parlamento Leggi su ilgiornale (Di giovedì 23 dicembre 2021) Due parlamentari hanno aderito ad. Ora Renzi può contare su due voti in più indelsi muove in Parlamento

Advertising

NicolaPorro : Non è vero che quello che succede in Italia sia la norma. In Germania, ad esempio, cresce l’insofferenza per le mis… - StefanoFrigeri9 : @cambisedario @UomoRango Ma ,giuro che non sono ironico, cosa succede con acerbi??? - ValentinaMia16 : RT @LaPiramide__: Non ce la faccio più ad incazzarmi con parenti titolati che dovrebbero avere gli strumenti per capire cosa succede ma che… - Real_BillyA : @Real_ColeMack cosa succede - kikiejiji : @swimmerpg Ahahahah anche io, però mi ricordo cosa succede a Gandalf -