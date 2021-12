Coronavirus, Vezzali: “Ora le società devono aumentare i controlli” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Obbligo di mascherina FFP2 negli stadi e agli eventi, anche all'aperto per contrastare il Coronavirus, mentre la Vezzali commenta così. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 23 dicembre 2021) Obbligo di mascherina FFP2 negli stadi e agli eventi, anche all'aperto per contrastare il, mentre lacommenta così.

Advertising

1987_Lorenza : RT @RaiSport: #Vezzali: 'Mascherine #FFP2 in eventi sportivi' 'Le società aumentino i controlli per contrastare il propagarsi del contagio'… - RaiSport : #Vezzali: 'Mascherine #FFP2 in eventi sportivi' 'Le società aumentino i controlli per contrastare il propagarsi del… - prestia_fabio : RT @sole24ore: ?? #Coronavirus oggi. Vaccini: Ema dà ok al vaccino Novavax ??? Vezzali, tamponi obbligatori per stadi? Non lo escludo ? Gli… - sole24ore : ?? #Coronavirus oggi. Vaccini: Ema dà ok al vaccino Novavax ??? Vezzali, tamponi obbligatori per stadi? Non lo esclu… -