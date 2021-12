Che cos’è Anubi Digital: la piattaforma italiana per le criptovalute (Di giovedì 23 dicembre 2021) E’ arrivata sul mercato Anubi Digital, la piattaforma italiana nata per custodire e far lavorare Bitcoin e le principali criptovalute nella DeFi (finanza decentralizzata) istituzionale. Il contesto di partenza è proprio quello del 2021, anno che ha visto un grande sviluppo per il mondo delle criptovalute e degli Nft in un contesto di crescita esponenziale che vede aumentare, anche in Italia, l’interesse per i Digital Assets. Che cos’è Anubi Digital La piattaforma di Anubi Digital, attiva da Gennaio 2022, è stata progettata per aiutare un pubblico sempre più vasto e consapevole a possedere criptovalute, NFTs e altri Digital ... Leggi su fmag (Di giovedì 23 dicembre 2021) E’ arrivata sul mercato, lanata per custodire e far lavorare Bitcoin e le principalinella DeFi (finanza decentralizzata) istituzionale. Il contesto di partenza è proprio quello del 2021, anno che ha visto un grande sviluppo per il mondo dellee degli Nft in un contesto di crescita esponenziale che vede aumentare, anche in Italia, l’interesse per iAssets. CheLadi, attiva da Gennaio 2022, è stata progettata per aiutare un pubblico sempre più vasto e consapevole a possedere, NFTs e altri...

team_world : “Che cos’altro può rendere reale la sua persona, se non le mie parole messe nero su bianco? Se nessuno può venire a… - Alberto40264400 : @PaoloMarani3 Si, i cristiani (quelli veri, non il felpino fascistello) si offendono se Gesù bambino viene strument… - _D_a_s__ : @bettasanlazzaro @Cartabellotta Mi sembra che il titolo nulla centri con il contenuto dell'articolo che dice, secondo me, cos'è sensate. - janealmare : Stasera ho mio cugino a cena che non sa neanche cos'è il drag, non è omofobo ma è proprio il classico etero totalme… - Desmondo90 : @1V4vendetta @Steoshi Le scemenze arcobaleno non riguardano i gay da parecchi anni. LGB era una cosa, ma LGBTQ+ è t… -

Ultime Notizie dalla rete : Che cos’è Piatti da felicità in un'atmosfera suggestiva: il Miramonti l'Altro è una meravigliosa bomboniera La Repubblica