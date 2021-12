Calciomercato Milan – Kessie è tornato, ma potrebbe presto andare via (Di giovedì 23 dicembre 2021) Kessie si è ripreso il Milan ieri sera, ma il Presidente sembra sempre più destinato a non rinnovare il proprio contratto e andarsene. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 23 dicembre 2021)si è ripreso ilieri sera, ma il Presidente sembra sempre più destinato a non rinnovare il proprio contratto e andarsene.

Advertising

Gazzetta_it : Alto, tecnico e lo manda Mbappé: per l'attacco del Milan spunta Kolo Muani - sportli26181512 : Marchetti: 'Il Milan ha reagito contro una squadra difficile da affrontare': Luca Marchetti, noto giornalista sport… - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan - Il #Marsiglia apre alla cessione di #Kamara a gennaio #ACMilan #Milan #SempreMilan - sportli26181512 : Hickey è un gioiello: l'interesse del Milan e il retroscena sul Bayern, il colpo...: Prestazioni da giocatore navig… - sportli26181512 : Serie A: Napoli in pole per vincere almeno un titolo, per i bookie Milan e Juventus possibili outsider: Terminare l… -