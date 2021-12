Bonus casa 2022, tutte le agevolazioni in arrivo per rinnovare case e condomini: i dettagli (Di giovedì 23 dicembre 2021) Non solo SuperBonus 110%, nella Legge di Bilancio compaiono numerosi altri Bonus per la casa. Ecco che cosa si potrà rinnovare nel 2022 e quali sono le novità rispetto all’anno che sta per concludersi. Il Bonus mobili raddoppia nel 2022: quali sono le novità in arrivo In Legge di Bilancio 2022 sono attese le proroghe di numerosi Bonus legati alla casa. Il Bonus mobili è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 e, per l’intero anno 2022, il tetto massimo sarà portato a 10.000€. Per gli altri anni in cui sarà attivo, invece, tale quota massima tornerà a valere 5.000€ come nel corso del 2021. Il Bonus mobili consiste in una detrazione Irpef pari al ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 23 dicembre 2021) Non solo Super110%, nella Legge di Bilancio compaiono numerosi altriper la. Ecco che cosa si potrànele quali sono le novità rispetto all’anno che sta per concludersi. Ilmobili raddoppia nel: quali sono le novità inIn Legge di Bilanciosono attese le proroghe di numerosilegati alla. Ilmobili è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 e, per l’intero anno, il tetto massimo sarà portato a 10.000€. Per gli altri anni in cui sarà attivo, invece, tale quota massima tornerà a valere 5.000€ come nel corso del 2021. Ilmobili consiste in una detrazione Irpef pari al ...

Advertising

iliveforitt : RT @happytomlivson: il bonus per i monopattini si, quello per aiutare persone costrette in casa e che magari hanno perso cari e/o lavoro no - gianca7871 : @AndreaLompio53 E questi sono gli effetti immediati. Altri, nel medio o lungo termine, legati ai controlli sulla re… - ValerioPastore1 : @maxdantoni No. Il bonus è in effetti una di quelle belle pensate che permettono ai contribuenti di rifare la casa,… - DOMUS_R_E : Dai mobili all’acqua: tutti i bonus per la casa finanziati per il 2022 - thecoolmauri : @MarcoPizzingagj @alemichelon_ @Stibba_Maria @maxdantoni Allora: isee a 25.000€ può essere opinabile ma non mettere… -