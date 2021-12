Arriva il teaser ufficiale di “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”

Leggi su computermagazine

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Abbiamo tra le mani il nuovodi un film che ci farà perdere la testa. E se siamo amanti della serie di contenuti che tende a produrre la Marvel annualmente, allorafarà sicuramente al caso nostro.ù Il personaggio diè tra i più amati in assoluto – Computermagazine.itMolti ragazzi, in occasione delle festività natalizie, adesso hanno tanto tempo da dedicare per la visione delle serie TV o addirittura di alcuni film di loro interesse. Tuttavia, non è sempre così facile trovare ciò che ci piace visto e considerato che abbiamo interessi precisi. LEGGI ANCHE: Miracolo della tecnologia: la sua Tesla la porta in ospedale con l’autopilota mentre lei partorisce Ma è proprio di recente che siamo entrati in possesso di alcune ...