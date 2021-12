Angelo Pezzana | l' avventura del Fuori! e l' instancabile difesa dei diritti di tutti

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 23 dicembre 2021) E’ in arrivo un volume che ripropone la ristampa dei primi tredici numeri del, la rivista dell’omonimo gruppo per la liberazione omosessuale che un pugno di coraggiosi progettò e realizzò a Torino proprio cinquant’anni fa. Io ricordo benissimo che molti di noi, progressisti, aperti, moderni, assistevano alle imprese delcon un misto di incredulità, scetticismo, saccenteria, come se in quel movimento e su quelle pagine ci si baloccasse con questioni marginali o irrilevanti: volete mettere con la serietà della lotta di classe, delle strutture economiche, della politica onnipotente? E capimmo solo tardivamente il valore dirompente della fondazione del, dell’esortazione all’uscire allo scoperto, del non vergognarsi più del proprio orientamento sessuale. Personalmente sono stato aiutato a capirlo da uno dei fondatori ...