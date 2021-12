Ance Veneto | “Modifiche immediate su pdl regionale sul consumo del suolo”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Il presidente di, Paolo Ghiotti, interviene sul Pdl 64 suldel, approvato dalla Seconda Commissione consiliare il 9 dicembre scorso ed in attesa di essere sottoposto al voto conclusivo dell’Aula, con il quale viene riformulata la deroga alle misure di contenimento deldi: “siamo consapevoli e favorevoli alla limitazione deldel, ma questo non deve avvenire penalizzando le imprese o rendendo più complesse le procedure. La legge così non va e va emendata ed infattiha lavorato insieme alla Regione alle proposte di modifica. La nostra volontà è quella di far uscire dall’Aula una legge che realmente tuteli i territori ed allo stesso tempo non danneggi il ...