(Di giovedì 23 dicembre 2021) Sul Corriere della Sera un’intervista a Jean. Nei giorni scorsi, l’ex pilota della Ferrari è stato fermato dalla polizia perché aveva fatto esplodere un petardo davanti allo studio di architettura del cognato, che si sta separando da sua sorella. In macchina con lui c’il figlio e un amico. Lo ha definito solo “un brutto scherzo”. Lo ribadisce. «Era solo uno scherzo, non mi sarei mai immaginato che un petardo potesse provocare tutto questo». Perché lo ha lanciato proprio lì. «Una casualità, passavamo di lì e ho detto: “proviamo a lanciarlo qui”». E racconta lapassata in. «Ventiquattr’ore. Prima ero stato chiuso dentro a una stanza su ordine del magistrato, poi imi hanno “liberato”, non capivano perché ci fosse tanto accanimento nei miei confronti. E nel ...

Advertising

napolista : #Alesi: «In commissariato ho passato una serata fantastica, i poliziotti erano appassionati di Formula 1» Al CorSe… -

Ultime Notizie dalla rete : Alesi commissariato

ilnapolista

In Franciafermato per danneggiamenti con un petardo Ma allora perché lanciarlo proprio lì? "... Quanto l'hanno trattenuta in? "Ventiquattr'ore. Prima ero stato chiuso dentro a una ...In Franciafermato per danneggiamenti con un petardo Ma allora perché lanciarlo proprio lì? "... Quanto l'hanno trattenuta in? "Ventiquattr'ore. Prima ero stato chiuso dentro a una ...Le pagine di molti siti e quotidiani sportivi negli ultimi giorni sono state occupate anche dalla strana vicenda che ha coinvolto l’ex pilota Jean Alesi e suo figlio Giuliano. Il francese, idolo indim ...L’ex pilota di F1: «Mi hanno trattenuto 24 ore, è stata una serata favolosa a parlare con i gendarmi di vecchie gare e di Verstappen e Hamilton» ...