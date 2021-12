Ultime Notizie Roma del 22-12-2021 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 22 dicembre 2021)dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio una nuova tempesta sta arrivando in Europa con la variante omicron del codice che entro poche settimane dominerà in più paesi della Regione spingendo i sistemi sanitari già sotto pressione sull’orlo del baratro l’ha detto il direttore delle messe Oropa invitando tutti a fare la terza dose di vaccino bus bus bus ha esortato sottolineando che il booster e la difesa più importante contro omicron l’invito si discosta dalla linea ufficiale dalla m s i cui vertici più volte hanno ammoniti governi che la terza dose di vaccino è un lusso e sarebbe meglio cioè di arrivarci in più paesi in difficoltà Bianchi sbagliato allungare le vacanze di Natale da scuola e l’ambiente dove si è più vaccinato abbiamo la responsabilità di far fare ragazzi un esame serio il più serio ...