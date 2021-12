The Guardian – Insigne tra i migliori del 2021, la posizione (Di mercoledì 22 dicembre 2021) L’anno che si sta per concludere è stato un anno molto importante per lo sport italiano. Gli atleti nostrani infatti hanno conseguito tante vittorie e bellissime prestazioni. Partendo dall’ItalBasket qualificata alle Olimpiadi, passando per la bellissima prestazione di Berrettini a Wimbledon, concludendo con la vittoria degli Europei di calcio contro i padroni di casa dell’Inghilterra. Senza dimenticare le imprese dell’atletica leggera. Insigne The GuardianBellissime soddisfazioni insomma quelle del Bel Paese, che ha dominato la scena sportiva e non solo, dopo un 2020 segnato dalla pessima esperienza della pandemia. Non è un caso, quindi, che il numero 10 della Nazionale Lorenzo Insigne sia tra i cento migliori calciatori del 2021. The Guardian, noto tabloid inglese, sta ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 22 dicembre 2021) L’anno che si sta per concludere è stato un anno molto importante per lo sport italiano. Gli atleti nostrani infatti hanno conseguito tante vittorie e bellissime prestazioni. Partendo dall’ItalBasket qualificata alle Olimpiadi, passando per la bellissima prestazione di Berrettini a Wimbledon, concludendo con la vittoria degli Europei di calcio contro i padroni di casa dell’Inghilterra. Senza dimenticare le imprese dell’atletica leggera.TheBellissime soddisfazioni insomma quelle del Bel Paese, che ha dominato la scena sportiva e non solo, dopo un 2020 segnato dalla pessima esperienza della pandemia. Non è un caso, quindi, che il numero 10 della Nazionale Lorenzosia tra i centocalciatori del. The, noto tabloid inglese, sta ...

