Strada in discesa per la proroga. Draghi: "Ue? Niente difficoltà". Borsa ok (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il premier Mario Draghi, in occasione della consueta conferenza stampa di fine anno, tra i tanti temi affrontati ritorna anche sul dossier Mps, assicurando un dialogo proficuo con l'Unione europea. E il mercato, sulla scia di queste parole, reagisce di conseguenza: al suono della campanella il titolo apre in positivo, per poi salire a metà pomeriggio oltre l'1%, venendo scambiato a 0,9216 centesimi. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il premier Mario, in occasione della consueta conferenza stampa di fine anno, tra i tanti temi affrontati ritorna anche sul dossier Mps, assicurando un dialogo proficuo con l'Unione europea. E il mercato, sulla scia di queste parole, reagisce di conseguenza: al suono della campanella il titolo apre in positivo, per poi salire a metà pomeriggio oltre l'1%, venendo scambiato a 0,9216 centesimi. Segui su affaritaliani.it

Advertising

GerriLiu5 : RT @morsolin1: Gabriel Boric è il nuovo presidente. Cile volta pagina, ma la strada non è in discesa.Vescovo Infanti Dellamora rinnova cam… - GeMa7799 : @InsalatinaMista Salvini ha tradito la fiducia, montando la dittatura con Draghi sulla poltrona, pensando di far il… - ZiaPatRic : in due,sul monopattino,di sera,in discesa lungo una strada con una discreta pendenza e piena di curve,siete scemi o cosa??? - zazoomblog : Strada in discesa per la proroga. Draghi: Ue? Niente difficoltà. Borsa ok - #Strada #discesa #proroga. #Draghi: - gratacasola : @pbecchi Ma il concetto è chiaro,doveva essere un giornale alternativo e invece non solo ha sposato la causa vaccin… -