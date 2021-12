Sonic 2 | il trailer e il poster crossover con Matrix Resurrections

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Un nuovodi2 sono ispirati a, il quarto capitolo della saga con Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss. Per promuovere2 sono stati realizzati un divertentee unispirati a. Il video e l'immagine sfruttano infatti i colori del protagonista e di Knuckles per mostrare una scelta tra rosso e blu proprio come le pillole che vengono proposte a Neo.: il film 2 è diretto da Jeff Fowler, basato su una sceneggiatura di Pat Casey e Josh Miller, vede il ritorno del cast del primo capitolo della storia: Ben Schwartz (voce di), Jim Carrey (Dr. Ivo Robotnik/Dr. Eggman), James Marsden (sceriffo Tom Wachowski), ...

...Roger Craig Smith tornerà come, Cindy Robinson come Amy Rose, e Colleen O'Shaughnessey come Tails. Thormann ha anche confermato che la voce misteriosa che si sente un paio di volte nel...La lista completa dei titoli è la seguente: Action Fighter Aero Fighters (Wings) Armed Police ... Qui sotto potete vedere ild'annuncio, qui invece il sito ufficiale. Tags Astro City Mini ...Un nuovo poster e trailer di Sonic 2 sono ispirati a Matrix Resurrections, il quarto capitolo della saga con Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss. Per promuovere Sonic 2 sono stati realizzati un divertente ...Guardate il nuovo trailer di Sonic 2, che insieme ad una locandina inedita fanno il verso al quarto capitolo della saga di Matrix.