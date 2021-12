Scossone in casa 5Stelle, il Senato reintegra i 6 parlamentari “no Draghi” espulsi da Crimi (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Scossone in casa 5Stelle. La commissione contenziosa del Senato ha dichiarato nulla l’espulsione dal movimento di Barbara Lezzi, Elio Lannutti, Rosa Silvana Abbate, Luisa Angrisani, Margherita Corrado e Fabio di Micco. Accogliendo così il ricorso dei sei Senatori grillini messi alla porta dall’allora reggente Crimi. Colpevoli di non aver votato la fiducia a Draghi. Circostanza che Elio Lannutti si dice pronto a ripetere. Senato, reintegrati i 6 5Stelle espulsi “Io ho subito una ingiustizia”, dice il Senatore che non si è allineato. “Questa ingiustizia è stata in parte riparata dall’organismo interno del Senato”, dice aspettando l’esito del ricorso ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 dicembre 2021)in. La commissione contenziosa delha dichiarato nulla l’one dal movimento di Barbara Lezzi, Elio Lannutti, Rosa Silvana Abbate, Luisa Angrisani, Margherita Corrado e Fabio di Micco. Accogliendo così il ricorso dei seiri grillini messi alla porta dall’allora reggente. Colpevoli di non aver votato la fiducia a. Circostanza che Elio Lannutti si dice pronto a ripetere.ti i 6“Io ho subito una ingiustizia”, dice ilre che non si è allineato. “Questa ingiustizia è stata in parte riparata dall’organismo interno del”, dice aspettando l’esito del ricorso ...

