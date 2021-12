Salvatore Pizza: “Avevo il pienone per Capodanno, ho dovuto annullare tutto” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) di Monica De Santis Tutte annullate le serate di musica e ballo che aveva in programma. Da domenica, ovvero, dal giorno in cui è stata emessa l’ultima ordinanza del Governatore della Regione Campania, Salvatore Pizza, titolare del ristorante sala da ballo?“Mascalzone Latino”, si è visto costretto a sospendere tutto… “Avevo in programma una serata danzante ogni sera. Erano serate organizzate dalle varie scuole di ballo di Salerno, purtroppo abbiamo dovuto sospendere tutto”. Annullato anche il veglione di Capodanno che il signor Salvatore?aveva organizzato con tanta cura. Musica, balli e tanto divertimento, oltre ad un menù ricco.?Era questo il programma per la sera del 31 dicembre. Programma che aveva attirato tante persone, al punto tale che il signor ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 22 dicembre 2021) di Monica De Santis Tutte annullate le serate di musica e ballo che aveva in programma. Da domenica, ovvero, dal giorno in cui è stata emessa l’ultima ordinanza del Governatore della Regione Campania,, titolare del ristorante sala da ballo?“Mascalzone Latino”, si è visto costretto a sospendere… “in programma una serata danzante ogni sera. Erano serate organizzate dalle varie scuole di ballo di Salerno, purtroppo abbiamosospendere”. Annullato anche il veglione diche il signor?aveva organizzato con tanta cura. Musica, balli e tanto divertimento, oltre ad un menù ricco.?Era questo il programma per la sera del 31 dicembre. Programma che aveva attirato tante persone, al punto tale che il signor ...

