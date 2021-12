Roma | Tammy Abraham ha segnato sei reti in questa Serie A I numeri

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) L’attaccante dellahaseiinA (quattro delle quali nelle sei presenze più recenti), solo una volta ha fatto meglio in una singola stagione nei cinque maggiori campionati europei: nel 2019/2020, quando chiuse a 15 con il Chelsea in Premier League. La Sampdoria ha vinto 2-0 l’ultima partita diA contro lae potrebbe ottenere due successi di fila contro i giallorossi nel massimo campionato per la prima volta dal 2015; risale, invece, al 1985 l’ultima occasione in cui i blucerchiati ci sono riusciti senza subire alcun gol. La quota su una vittoria dei padroni di casa però al momento è 1.60. Un esito NG sull’incontro di mercoledì è quotato su Better a 2.25. Un gol della ...

A dimostrazione che il lavoro operato allae la diminuzione degli infortuni, sta permettendo ... bruciando le tappe come sempre ha fatto, è statoAbraham. Con Southgate , il centravanti ex ...L'attaccante dellaAbraham ha segnato sei reti in questa Serie A (quattro delle quali nelle sei presenze più recenti), solo una volta ha fatto meglio in una singola stagione nei cinque ...Tammy Abraham ha tutte le carte in regola per diventare uno dei marcatori più prolifici della storia romanista. L’attaccante inglese è a quota 12 gol in 23 presenze (6 in Serie ...Felix è pronto a partire per la coppa d'Africa. Merito della cura Mourinho che ha riportato in nazionale Abraham e compagni e punta ora a favorire l'ascesa di altri calciatori ...