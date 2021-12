Marc Marquez | diplopia | la Honda conferma i progressi dello spagnolo

(Di mercoledì 22 dicembre 2021)sta per sconfiggere la? Forse sì. Il calvario fisico del pilota iberica, durato un anno e mezzo, potrebbe finalmente vedere la sua fine. In un comunicato piuttosto positivo, laha dichiarato che il centauroha avuto notevolinell’ultimo periodo e che il suo percorso di allenamento fisico in vista della nuova stagione di MotoGP continua senza sosta. Una bella notizia per tutta la classe regina a due ruote. Il comunicato dellasue laEcco le righe scritte nel comunicato dellache ufficializzano iavuti dal campione: “Il pilota del Repsol...

Advertising

zazoomblog : La diplopia di Marc Marquez migliora - #diplopia #Marquez #migliora - Gazzetta_it : Marc Marquez, evoluzione favorevole: progressi nella cura della diplopia #MotoGP - periodicodaily : La diplopia di Marc Marquez migliora #MarcMarquez #motogp - FormulaPassion : #MotoGP | La casa nipponica ha diffuso una nota in cui fornisce degli aggiornamenti sullo stato di salute di Marc… - RF1Sports : 3 Lap Epic Marc Marquez vs Francesco Bagnaia di MotoGP Aragon 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Marc Marquez

Costretto a saltare l'ultima gara di Valencia e i successivi test di Jerez de la Frontera per le conseguenze di una caduta in allenamento mentre faceva motocross,sta migliorando progressivamente dalla diplopia : attraverso una nota il team Honda fornisce aggiornamenti positivi sulle condizioni dell'otto volte campione del mondo . Durante i ...Il 2021 è stata una stagione complicata in termini di risultati un pò per tutte le moto Honda. Se non ci fossero state le tre vittorie del solito, si parlerebbe di una stagione più che negativa per la casa di Tokyo, che con tutti gli altri piloti ha faticato forse più del previsto. Non fa eccezione il Team LCR, che ha visto ...La casa nipponica ha diffuso una nota in cui fornisce degli aggiornamenti sullo stato di salute dell'otto volte campione del mondo spagnolo ...Marc Marquez, diplopia: ci sono dei progressi per il campione spagnolo che potrebbe tornare com profitto in pista ...