Inter-Torino 1-0: Dumfries firma la settima vittoria consecutiva dei nerazzurri (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Basta una rete di Dumfries per decidere la partita tra Inter e Torino. I nerazzurri di Inzaghi sono sempre più primi e arrivano alla settima vittoria consecutiva. Nella gara contro il Toro non ci sono stati grossi problemi: Handanovic prosegue il suo momento d'oro d'imbattibilità, Dumfries continua la sua crescita mentre Lautaro e Dzeko fanno il loro lavoro degnamente. La partita Primo tempo tinto di nerazzurro. L'inizio è stato abbastanza equilibrato, Bremer ci ha provato di testa dopo 7? minuti mentre verso il 10? l'Inter protesta per un tocco di mano di Singo. Al 18? ci prova il Toro con Pjaca, al 20? risponde l'Inter con un tiro di sinistro di Bastoni. Ma la rete è una questione di minuti, Denzel ...

