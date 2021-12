I Comuni italiani al centro della transizione ecologica e digitale (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Gli obbiettivi fissati con Agenda 2030 da Onu e con il Green Deal della Ue, la traduzione italiana del Pnrr muovono verso un nuovo paradigma di sviluppo.I cardini basilari sono tutela della salute (le sfide alle pandemie in primis), la sostenibilità e la prosperità sociale, economica ambientale. Vi si farà fronte con investimenti senza precedenti. Fra le priorità codificate nelle pianificazioni strategiche in corso sono comprese economia circolare, tutela della biodiversità terrestre e marina, con estensione del 30% entro il 2030, digitalizzazione dei parchi. E questo è presente non solo nella Strategia nazionale della Biodiversità 2030, ma anche con le nuove possibilità in ambito di piano nazionale PAC con gli ecoschemi e con il nuovo regolamento unificato di fondo di coesione e sviluppo regionale 2021-2027. Una ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Gli obbiettivi fissati con Agenda 2030 da Onu e con il Green DealUe, la traduzione italiana del Pnrr muovono verso un nuovo paradigma di sviluppo.I cardini basilari sono tutelasalute (le sfide alle pandemie in primis), la sostenibilità e la prosperità sociale, economica ambientale. Vi si farà fronte con investimenti senza precedenti. Fra le priorità codificate nelle pianificazioni strategiche in corso sono comprese economia circolare, tutelabiodiversità terrestre e marina, con estensione del 30% entro il 2030, digitalizzazione dei parchi. E questo è presente non solo nella Strategia nazionaleBiodiversità 2030, ma anche con le nuove possibilità in ambito di piano nazionale PAC con gli ecoschemi e con il nuovo regolamento unificato di fondo di coesione e sviluppo regionale 2021-2027. Una ...

