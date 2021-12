I Cinque Stelle ai margini | Ci stiamo estinguendo

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) "Qua ci". Nelle chat del M5s non si fa altro che parlare dell'ultimo sondaggio di Swg per il Tg La7. La rilevazione diffusa durante il telegiornale di lunedì sera certifica un declino che sembra inarrestabile. Un altro 0,4% perso in una settimana, dato che arriva dopo il pesante meno 0,8% ...

Advertising

Luigian48862891 : RT @PaoloRonk: Il vero pnrr è la scomparsa del movimento cinque stelle dalle istituzioni - teobaratto90 : RT @PaoloRonk: Il vero pnrr è la scomparsa del movimento cinque stelle dalle istituzioni - teomondo : RT @PaoloRonk: Il vero pnrr è la scomparsa del movimento cinque stelle dalle istituzioni - MariaPiaRagosa : RT @PaoloRonk: Il vero pnrr è la scomparsa del movimento cinque stelle dalle istituzioni - FerroFiordi : RT @PaoloRonk: Il vero pnrr è la scomparsa del movimento cinque stelle dalle istituzioni -

Ultime Notizie dalla rete : Cinque Stelle

ilGiornale.it

Euromedia Research per l'ultima puntata di Porta a Porta prima di Natale assegna aiil 15,7%, un calo di mezzo punto rispetto al precedente rilevamento del 17 novembre. Numeri che ...... in Colombia, è noto anche come "arcobaleno liquido" o "fiume deicolori". Lo chiamano ... Agosto, a Tenerife per sognare nel Parco del Teide Agosto è da sempre il mese dedicato alle...In molti scommettono che questa pagina bianca di Arisa si riempirà presto di nuovi, romantici momenti al fianco di Vito Coppola I due hanno ammesso di avere una forte intesa e di ...L’ultimo incontro tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico non ha eliminato le riserve (tante) che i grillini coltivano sul nome di Mirella Paglialunga come candidata dell’alleanza di centro ...