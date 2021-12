Federica Pellegrini a contatto con i camici bianchi | ecco cosa è successo alla Divina

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Come sta? In questi giorni è stata acon ied i suoi fan si sono preoccupati sulle sue condizioni di salute.è un’ex nuotatrice veneta classe 1988. Figlia di Roberto e di Cinzia, fin dpiù tenera età si avvicina al mondo del nuoto dimostrando di avere L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Advertising

SkySport : 'L'ultima FEDE' Speciale Federica Pellegrini Dal 23 dicembre su Sky Sport Disponibile on demand #SkySport… - IlContiAndrea : Sarà nelle sale italiane il 10, 11 e 12 gennaio Federica Pellegrini #Underwater, film documentario prodotto da Frem… - zazoomblog : Federica Pellegrini: cosa sappiamo di Underwater il film sulla Divina - #Federica #Pellegrini: #sappiamo - PerlediMitirda : RT @IlContiAndrea: Sarà nelle sale italiane il 10, 11 e 12 gennaio Federica Pellegrini #Underwater, film documentario prodotto da Fremantle… - APAudiovisivi : ?? “Federica Pellegrini #UNDERWATER” uscirà nelle sale cinematografiche italiane il 10, 11 e 12 gennaio 2022. Il… -

Ultime Notizie dalla rete : Federica Pellegrini

Una favola, quella di, la "Divina", cominciata con l'argento ai Giochi di Atene nel 2004 e illuminata da 53 medaglie internazionali, delle quali 6 ori ai Mondiali (otto volte su 8 ...Un film dedicato asarà nelle sale italiane il 10, 11 e 12 gennaio: si intitola 'underwater' e si tratta di un documentario prodotto da Fremantle e distribuito da Notorious ...Come sta Federica Pellegrini? In questi giorni è stata a contatto con i camici bianchi ed i suoi fan si sono preoccupati sulle sue condizioni di salute. Federica Pellegrini è un’ex nuotatrice veneta c ...Il 10, 11 e 12 gennaio uscirà il docu-film sulla carriera di Federica Pellegrini: si intitolerà "Underwater" e sarà disponibile nelle sale italiane soltanto nei giorni appena citati. La pellicola, pro ...