Eto’o: «Datemi un motivo valido per non giocare la Coppa d’Africa, ci trattano come se fossimo meno di niente» (Di mercoledì 22 dicembre 2021) In un’intervista a Canal+, Samuel Eto’o, presidente della Federazione Camerunense, difende a spada tratta la Coppa d’Africa. «Euro2020 si è giocato in piena pandemia, con gli stadi pieni, in più città e non ci sono stati incidenti. Perché la Coppa d’Africa non si può giocare in Camerun? Che mi diano un unico valido motivo per non giocare, altrimenti ci dicano che, some siamo sempre stati trattati, siamo meno di niente e quindi dobbiamo sopportare. Che ci dicano le cose chiaramente. La cosa più difficile da accettare è che alcuni africani ne siano ancora complici. La Federazione che rappresento difenderà con la massima energia la Coppa d’Africa». L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 22 dicembre 2021) In un’intervista a Canal+, Samuel, presidente della Federazione Camerunense, difende a spada tratta la. «Euro2020 si è giocato in piena pandemia, con gli stadi pieni, in più città e non ci sono stati incidenti. Perché lanon si puòin Camerun? Che mi diano un unicoper non, altrimenti ci dicano che, some siamo sempre stati trattati, siamodie quindi dobbiamo sopportare. Che ci dicano le cose chiaramente. La cosa più difficile da accettare è che alcuni africani ne siano ancora complici. La Federazione che rappresento difenderà con la massima energia la». L'articolo ...

