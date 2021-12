È colpa tua se il ladro ti spara (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Su quel fogliaccio buono per incartare il pesce che è la Pravda in salsa italiana ci avete segnalato un articolo, a firma Mario Giordano, che titola: La sentenza: Il titolo è stato ovviamente cavalcato dai follower di questo genere di narrazioni, come la sempre elegante Francesca Totolo, che su Twitter, condividendo Giordano, spiegava: Se urli troppo, il ladro ti spara e vieni ferita, la colpa è tua. Peccato che come ha tenuto a precisare già Il Foglio, grazie all’ottimo Ermes Antonucci, le cose non stiano proprio così. Titolo de Il Foglio: Ma davvero “”? Le mezze Verità di Giordano Giordano omette sapendo di omettere, e quindi l’articolo che ne risulta, privo di alcune informazioni basilari, diventa disinformazione. Anzi, a dirla tutta diventa paraculaggine, perché Giordano vi vuole arrabbiati col magistrato che ha fatto il suo ... Leggi su butac (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Su quel fogliaccio buono per incartare il pesce che è la Pravda in salsa italiana ci avete segnalato un articolo, a firma Mario Giordano, che titola: La sentenza: Il titolo è stato ovviamente cavalcato dai follower di questo genere di narrazioni, come la sempre elegante Francesca Totolo, che su Twitter, condividendo Giordano, spiegava: Se urli troppo, iltie vieni ferita, laè tua. Peccato che come ha tenuto a precisare già Il Foglio, grazie all’ottimo Ermes Antonucci, le cose non stiano proprio così. Titolo de Il Foglio: Ma davvero “”? Le mezze Verità di Giordano Giordano omette sapendo di omettere, e quindi l’articolo che ne risulta, privo di alcune informazioni basilari, diventa disinformazione. Anzi, a dirla tutta diventa paraculaggine, perché Giordano vi vuole arrabbiati col magistrato che ha fatto il suo ...

