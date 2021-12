“È ad un passo…”: Roma, sarà lui il primo rinforzo per Mourinho? (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La Roma di Mourinho giocherà oggi contro la Samp, ma si pensa anche al mercato in casa capitolina: è vicinissimo Grillitsch. Tra poco la Roma scenderà in campo per disputare l’ultimo turno prima della sosta natalizia contro la Sampdoria di D’Aversa. I giallorossi vogliono dare continuità alle due vittorie conseguite con Spezia e, soprattutto, con Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ladigiocherà oggi contro la Samp, ma si pensa anche al mercato in casa capitolina: è vicinissimo Grillitsch. Tra poco lascenderà in campo per disputare l’ultimo turno prima della sosta natalizia contro la Sampdoria di D’Aversa. I giallorossi vogliono dare continuità alle due vittorie conseguite con Spezia e, soprattutto, con Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

LegaSalvini : Francesco #Storace: “Letta: «A Roma cambio di passo con Gualtieri». Per evitare la monnezza per strada”. - salvione : Mercato Roma, Grillitsch è a un passo: tutti gli aggiornamenti - RobertoZetti : RT @erretti42: Cambio di passo: a Roma ora i cinghiali cantano in coro : Jingle bells, jingle bells Jingle on the way?????? - _BurgiB_ : RT @salvione: Mercato Roma, Grillitsch è a un passo: tutti gli aggiornamenti - infoitsport : Grillitsch è a un passo dalla Roma. Terzino destro: avanti su Henrichs -