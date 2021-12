De Simone, al carcere di Fuorni con le allieve detenute dell’alberghiero (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Negli anni ’80, da Presidente della Provincia Andrea De Simone, con l’apporto del compianto Arcivescovo Mons. Guerino Grimaldi, avviò un ricco ed articolato programma di attività nella casa circondariale di Fuorni. Di particolare rilievo gli incontri in area aperta tra genitori ristretti e bambini in occasione dell’Epifania; la festa del Santo Patrono con il braccio di S.Matteo, poi istituzionalizzato dalla Curia; la rassegna e la formazione teatrale. Successivamente l’onorevole Andrea De Simone, da parlamentare, assunse la Presidenza del Comitato per gli affari penitenziari della Camera. Siamo agli anni ’90. Avviò un lavoro di indagine sulle condizioni delle strutture penitenziarie, sul sovraffollamento, sulla carenza degli organici. “Con rammarico sono costretto a verificare che la situazione non migliora. Nessuna attenzione da parte ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Negli anni ’80, da Presidente della Provincia Andrea De, con l’apporto del compianto Arcivescovo Mons. Guerino Grimaldi, avviò un ricco ed articolato programma di attività nella casa circondariale di. Di particolare rilievo gli incontri in area aperta tra genitori ristretti e bambini in occasione dell’Epifania; la festa del Santo Patrono con il braccio di S.Matteo, poi istituzionalizzato dalla Curia; la rassegna e la formazione teatrale. Successivamente l’onorevole Andrea De, da parlamentare, assunse la Presidenza del Comitato per gli affari penitenziari della Camera. Siamo agli anni ’90. Avviò un lavoro di indagine sulle condizioni delle strutture penitenziarie, sul sovraffollamento, sulla carenza degli organici. “Con rammarico sono costretto a verificare che la situazione non migliora. Nessuna attenzione da parte ...

Advertising

Mamox__ : Simone Santoleri ha tentato di nuovo il suicidio in carcere ingerendo dei farmaci ed è ricoverato nel reparto di te… - frdofdotothy : plot twist: Simone farà ingelosire Manuel con Mimmo uscito dal carcere #unprofessore #unprofessore2 - modesti_simone : RT @barbarab1974: Considerata l’evidenza dei fatti i medici che in TV ancora consigliano la vaccinazione sono da internare. Ad ogni modo,… - dantebalestra1 : @guestofworld_ Sono fiero di lui, anche se poteva evitare di far rischiare a Simone qualche annetto di carcere. - stoabestemmia : RT @NotizieFrance: Casalnuovo, Simone ucciso per motivi di viabilità: 30 anni di carcere per Domenico Iossa. La mamma: 'pena troppo lieve,… -

Ultime Notizie dalla rete : Simone carcere Maxi processo per droga a Marsala, muore uno degli imputati ... Domenico Salerno, di 29, Salvatore Maltese, di 31, Giuseppe Genna, di 26, di Strasatti, Simone ... La pena più severa, 3 anni di carcere, il pm l'ha chiesta per Claudio Agate. Due anni e 4 mesi, invece, ...

Natale di sangue 1943 Fu fucilato subito dopo, nel cortile interno del carcere. Tra le sei e le sette del mattino. Era ... il loro nipote Antonio Taddei e l'amico Giuseppe De Simone di Pratola Peligna. Di questo assassinio,...

De Simone, al carcere di Fuorni con le allieve detenute dell'alberghiero Cronache Salerno Terza notte in carcere per Mesina, le avvocate chiedono il reintegro della sua pensione - sardiniapost Mesina è apparso più sereno rispetto al primo brevissimo colloquio con le due professioniste, avvenuto poche ore dopo l’arresto. Il contenuto della conversazione rimane riservato, quel che è certo è c ...

Omicidio Piscitelli, Calderon tradito da benda su tatuaggio Roma, 21 dic. (askanews) – E’ stata una benda messa sul tatuaggio al polpaccio a tradire Raul Esteban Calderon, 51 anni, da alcuni giorni in carcere per l’omicidio di Fabrizio Piscitelli alias ‘Diabol ...

... Domenico Salerno, di 29, Salvatore Maltese, di 31, Giuseppe Genna, di 26, di Strasatti,... La pena più severa, 3 anni di, il pm l'ha chiesta per Claudio Agate. Due anni e 4 mesi, invece, ...Fu fucilato subito dopo, nel cortile interno del. Tra le sei e le sette del mattino. Era ... il loro nipote Antonio Taddei e l'amico Giuseppe Dedi Pratola Peligna. Di questo assassinio,...Mesina è apparso più sereno rispetto al primo brevissimo colloquio con le due professioniste, avvenuto poche ore dopo l’arresto. Il contenuto della conversazione rimane riservato, quel che è certo è c ...Roma, 21 dic. (askanews) – E’ stata una benda messa sul tatuaggio al polpaccio a tradire Raul Esteban Calderon, 51 anni, da alcuni giorni in carcere per l’omicidio di Fabrizio Piscitelli alias ‘Diabol ...