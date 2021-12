Costa sugli stadi | «Bisogna indossare la mascherina o si arriva a scelte drastiche»

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Serie A: il sottosegretario alla Salute, Andrea, torna a parlare dei tifosi negli. Le sue dichiarazioni Il sottosegretario Andreaparla dei tifosi negli. Ecco le sue dichiarazioni a Rai Radio 1:– «Allola, o le regole si rispettano oppure si. Nel caso ci fossero tifosi senzasecondo me bisognerebbe giocare la partita successiva a porte chiuse, perché alloo già oggi è obbligatorio indossarla». CONTINUA SU JUVENTUS NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

ASCOLTA Serie A: il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, torna a parlare dei tifosi negli stadi. Le sue dichiarazioni Il sottosegretario Andrea Costa parla dei tifosi negli stadi. Ecco le sue di ...A commentare l'andamento dell'emergenza Covid è il sottosegretario Costa, il quale ha dichiarato: "Tamponi gratis a chi ha solo due dosi di vaccino".