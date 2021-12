Colpo di scena 5s | annullate le espulsioni

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il Consiglio di garanzia del Senato ha dichiarato la "nullità dei provvedimenti di espulsione" verso 6 pentastellati: furono cacciati dal gruppo per non aver votato la fiducia al governo Draghi

Advertising

NicolaPorro : ?? Colpo di scena: appena nato, il #supergreenpass pass è già praticamente morto ?? - infoitcultura : Charlene di Monaco, ennesimo colpo di scena: 'Decisione incomprensibile' - - CirianiCarlo : RT @DBarillarisson: ?COLPO DI SCENA CLAMOROSO? Salvo, il mio ater, è un sivax convinto che io sia Barillari! Ma che mondo meraviglioso! - DBarillarisson : ?COLPO DI SCENA CLAMOROSO? Salvo, il mio ater, è un sivax convinto che io sia Barillari! Ma che mondo meraviglioso! - WYXYOVANNI55 : RT @bildarte: COLPO DI SCENA AIFA prende le distanze dal governo italiano e dichiara che: 1) le quattro sostanze sono sperimentali 2) che… -

Ultime Notizie dalla rete : Colpo scena

ilGiornale.it

Al 3 ancora chance per il Bologna con Pegolo attento su undi testa di Orsolini, al 5 è ... in diretta nel turno infrasettimanale valido per diciannovesima giornata di Serie A , andrà in...Continuano ad arrivare notizie tutt'altro che positive per il Movimento 5 Stelle che, nonostante la guida di Giuseppe Conte, non è ancora riuscito a mettersi nel binario giusto. Il momento difficile ...Nuovo colpo di scena nel mondo dell’associazionismo e del retail. Santambrogio: "E' il momento di fare sistema all’interno della filiera" ...Nel trailer della parte finale dell'Attacco dei Giganti è stato mostrato un rematch particolarmente atteso dalla community.