Chris Noth accusato di abusi sessuali. Le parole di Sarah Jessica Parker e del cast (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis hanno rotto il silenzio sulle accuse contro il collega Chris Noth, pubblicando un commento condiviso sui canali social dove prendono le distanze dall’attore. Chris Noth, 67 anni, è stato accusato da tre donne di molestie sessuali, riferite a tre diversi periodi. La scorsa settimana Chris Noth ha rilasciato un comunicato in cui si definisce innocente: “Le accuse contro di me sono categoricamente false“, ha dichiarato, specificando che i rapporti sarebbero stati consensuali. Il cast di Sex and the City ha prontamente preso le distanze da Noth, con un post condiviso sui social pubblicato da Sarah ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 22 dicembre 2021), Cynthia Nixon e Kristin Davis hanno rotto il silenzio sulle accuse contro il collega, pubblicando un commento condiviso sui canali social dove prendono le distanze dall’attore., 67 anni, è statoda tre donne di molestie, riferite a tre diversi periodi. La scorsa settimanaha rilasciato un comunicato in cui si definisce innocente: “Le accuse contro di me sono categoricamente false“, ha dichiarato, specificando che i rapporti sarebbero stati consensuali. Ildi Sex and the City ha prontamente preso le distanze da, con un post condiviso sui social pubblicato da...

ParliamoDiNews : le colleghe di `sex and the city` sostengono le accusatrici di chris noth. e l`attore viene... - Cronache #colleghe… - _DAGOSPIA_ : LE COLLEGHE DI 'SEX AND THE CITY' SOSTENGONO LE ACCUSATRICI DI CHRIS NOTH. E L'ATTORE VIENE...… - ANSA_Lifestyle : Dopo che due donne hanno accusato #ChrisNoth - l’attore che in 'Sex and the City' interpretava la parte di Mr.Big -… - CatelliRossella : #MeToo, Chris Noth cacciato da serie della Cbs - Tv - ANSA - dolcementecaty : RT @ParamountItalia: Le attrici di Sex and the City intervengono sulle accuse di molestie al collega Chris Noth: “Sosteniamo le donne che s… -