Capodanno 2022, l’ombra della variante Omicron sulle piazze (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Capodanno 2022 all’insegna della prudenza e all’ombra della variante Omicron. Dopo l’impennata dei contagi covid in Italia – 30.798 solo nella giornata di ieri -, i sindaci fanno marcia indietro sulle feste in piazza puntando sulla sicurezza dei cittadini e annullando i concertoni previsti per l’ultimo dell’anno. Decisioni sofferte ma necessarie, spiegano da giorni, per scongiurare nuovi focolai e nuovi casi di variante proveniente dal Sudafrica. In attesa della cabina di regia di giovedì, dove a questo punto si fa sempre più concreta l’ipotesi di una stretta alle regole con nuove misure, le città e le regioni corrono preventivamente ai ripari cancellando o ridimensionando gli spettacoli previsti insieme ai probabili ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 dicembre 2021)all’insegnaprudenza e al. Dopo l’impennata dei contagi covid in Italia – 30.798 solo nella giornata di ieri -, i sindaci fanno marcia indietrofeste in piazza puntando sulla sicurezza dei cittadini e annullando i concertoni previsti per l’ultimo dell’anno. Decisioni sofferte ma necessarie, spiegano da giorni, per scongiurare nuovi focolai e nuovi casi diproveniente dal Sudafrica. In attesacabina di regia di giovedì, dove a questo punto si fa sempre più concreta l’ipotesi di una stretta alle regole con nuove misure, le città e le regioni corrono preventivamente ai ripari cancellando o ridimensionando gli spettacoli previsti insieme ai probabili ...

gualtierieurope : Quest’anno festeggeremo il Capodanno all’insegna della #cultura con Roma #Capodarte 2022, che ho presentato con l'A… - Corriere : Capodanno in forse per il virus Dietrofront dei sindaci sulle feste - ciropellegrino : #DeLuca vieta tutto: si potrà bere solo acqua in strada dal 23 al 1 gennaio: l’ordinanza in #Campania - carutig : RT @gualtierieurope: Quest’anno festeggeremo il Capodanno all’insegna della #cultura con Roma #Capodarte 2022, che ho presentato con l'Asse… - VELOSPORT1960 : Feste saltate o ridimensionate, sindaci e governatori prudenti contro il rischio contagi -

Ultime Notizie dalla rete : Capodanno 2022 Bonus di fine anno, quelli che potete ancora richiedere Se saranno confermati nel 2022, quindi, non lo sappiamo, perché dobbiamo aspettare l'approvazione ... Qui vi abbiamo spiegato come utilizzare il bonus vacanze per le ferie di Natale e Capodanno Stessa ...

Caltanissetta: Concerto di Capodanno al Teatro Regina Margherita Continua la tradizione a Caltanissetta del Concerto di Capodanno al Teatro Regina Margherita in programma giorno 3 gennaio 2022 L'ingresso sarà libero all'entrata. Per chi vuole invece assicurarsi il posto a sedere è stato istituito un link per la ...

Capodanno 2022, le restrizioni: dietrofront dei sindaci sulle feste in piazza Corriere della Sera Concerto di capodanno 2021 al Teatro sociale Troviamoci allora tutti assieme appassionatamente e “in presenza” al Teatro Sociale di Sondrio sabato 1 gennaio 2022, alle ore 17.00, per lo scambio di auguri e per assistere al nuovo evento della Sta ...

Capodanno, giornata mondiale della pace Sabato 1° gennaio 2022, giorno dedicato a Maria madre di Dio e Giornata mondiale della pace, sarà una festa di precetto e in duomo le messe saranno alle 9, alle 10.30, alle 12 e alle 19. Alle 17, inve ...

Se saranno confermati nel, quindi, non lo sappiamo, perché dobbiamo aspettare l'approvazione ... Qui vi abbiamo spiegato come utilizzare il bonus vacanze per le ferie di Natale eStessa ...Continua la tradizione a Caltanissetta del Concerto dial Teatro Regina Margherita in programma giorno 3 gennaioL'ingresso sarà libero all'entrata. Per chi vuole invece assicurarsi il posto a sedere è stato istituito un link per la ...Troviamoci allora tutti assieme appassionatamente e “in presenza” al Teatro Sociale di Sondrio sabato 1 gennaio 2022, alle ore 17.00, per lo scambio di auguri e per assistere al nuovo evento della Sta ...Sabato 1° gennaio 2022, giorno dedicato a Maria madre di Dio e Giornata mondiale della pace, sarà una festa di precetto e in duomo le messe saranno alle 9, alle 10.30, alle 12 e alle 19. Alle 17, inve ...