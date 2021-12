Calcio | Serie A | la Lazio vince 3-1 a Venezia | Pedro | Acerbi e Luis Alberto stendono i lagunari 2

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) (Adnkronos) - Partenza sprint anche nel secondo tempo per la squadra di Sarri che torna in vantaggio al 3': spunto di Zaccagni che guadagna un corner, dalla bandierina va Cataldi, palla tagliata sul primo palo e tocco diin gol. Al 20' Busio perde palla sulla trequarti e innesca il contropiede capitolino, cross di Marusic che pesca Basic in ottima posizione ma il centrocampista croato colpisce male e Romero blocca senza problemi. Ilfatica a creare pericoli dalle parti di Strakosha. Alla mezz'ora ci prova Johnsen servito da Sigurdsson ma il suo destro è murato da Leiva. I vani tentativi degli arancioneroverdi sfumano nei minuti di recupero quando Tessmann per un brutto intervento susi merita il cartellino rosso. Proprio lo spagnolo, entrato a un quarto d'ora dalla fine, chiude il discorso: ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Serie

La Gazzetta dello Sport

REGGIO EMILIA - Con un secco uno - due nel primo tempo firmato Orsolini e Hickey , e con il tris firmato nel recupero da Santander , il Bologna di Mihajlovic batte 3 - 0 il Sassuolo nel derby ...Finisce invece ladi sei partite senza ko per Dionisi, che resta dodicesimo a 24 punti. ...d'angolo di Cataldi, Acerbi la sfiora con la spalla e fa 2 - 1. Zanetti cambia, Sarri fa lo ...Venezia, 22 dic. - La Lazio chiude in bellezza il 2021 vincendo per 3-1 a Venezia grazie ai gol in avvio dei due tempi di Pedro e Acerbi e alla rete nel recuper ...Come si legge su tuttocalciocatania.com, "è stato dichiarato il fallimento del Calcio Catania SpA 1946. Sentenza depositata prima del previsto, in tarda mattinata, dalla ...