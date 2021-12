Agrigento, incendio in un’abitazione a Palma di Montechiaro: muore bimba di 2 anni (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Un incendio, che sembra sia stato innescato da un corto circuito, ha causato la morte di una bimba di appena due anni e mezzo, Ginevra Manganello. La tragedia è avvenuta in un’abitazione di via San Giuseppe, nel centro storico di Palma di Montechiaro, ad una trentina di chilometri da Agrigento. Il rogo si è sviluppato in una palazzina a due piani che si affaccia su una antica scalinata ed è divampato fino all’ultimo piano dell’edificio, dove la piccola Ginevra stava dormendo nella stanza da letto. La madre della bimba e la zia, che si trovavano al piano terra, hanno cercato immediatamente di raggiungerla per metterla in salvo ma sono state fermate dalle fiamme che ormai erano già altissime. Inutile anche l’intervento dei vigili del fuoco che quando ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Un, che sembra sia stato innescato da un corto circuito, ha causato la morte di unadi appena duee mezzo, Ginevra Manganello. La tragedia è avvenuta indi via San Giuseppe, nel centro storico didi, ad una trentina di chilometri da. Il rogo si è sviluppato in una palazzina a due piani che si affaccia su una antica scalinata ed è divampato fino all’ultimo piano dell’edificio, dove la piccola Ginevra stava dormendo nella stanza da letto. La madre dellae la zia, che si trovavano al piano terra, hanno cercato immediatamente di raggiungerla per metterla in salvo ma sono state fermate dalle fiamme che ormai erano già altissime. Inutile anche l’intervento dei vigili del fuoco che quando ...

