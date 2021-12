A Natale torna la Messa di mezzanotte, con mascherina e “pugnetto” di pace ma senza Green Pass (Di mercoledì 22 dicembre 2021) torna la Messa di Natale di ‘mezzanotte’. Nonostante anche queste festività siano funestate dalla pandemia, quest’anno non ci sarà coprifuoco e quindi l’orario della tradizionale Messa di Natale sarà lasciato alla discrezionalità di vescovi e parroci. Il Pontefice, anche quest’anno, ha preferito anticipare la Messa del 24 dicembre alle 19.30 in Basilica vaticana. L’arcivescovo di Bologna, cardinale Matteo Zuppi, celebrerà, ad esempio, in cattedrale alle 23. Per il resto, per la Messa di mezzanotte, le regole sono le solite stabilite dalla Cei con il Cts: mascherine e mani igienizzate, distanza tra i fedeli, segno di pace col “pugnetto” ma niente Green ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 22 dicembre 2021)ladidi ‘’. Nonostante anche queste festività siano funestate dalla pandemia, quest’anno non ci sarà coprifuoco e quindi l’orario della tradizionaledisarà lasciato alla discrezionalità di vescovi e parroci. Il Pontefice, anche quest’anno, ha preferito anticipare ladel 24 dicembre alle 19.30 in Basilica vaticana. L’arcivescovo di Bologna, cardinale Matteo Zuppi, celebrerà, ad esempio, in cattedrale alle 23. Per il resto, per ladi, le regole sono le solite stabilite dalla Cei con il Cts: mascherine e mani igienizzate, distanza tra i fedeli, segno dicol “” ma niente...

