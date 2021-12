Spalletti: “Fuorigioco Giroud? Non ho ancora capito una cosa” (Di martedì 21 dicembre 2021) Luciano Spalletti, nel corso della conferenza stampa di vigilia in vista del match contro lo Spezia, è tornato a parlare dell’episodio sul gol annullato a Franck Kessié nel corso di Milan – Napoli. Il tecnico toscano risponde così a distanza al suo collega rossonero, Stefano Pioli, che è tornato a recriminare sulla questione. MILAN, ITALY – DECEMBER 19: Franck Kessie of AC Milan is challenged by Andrea Petagna of SSC Napoli during the Serie A match between AC Milan and SSC Napoli at Stadio Giuseppe Meazza on December 19, 2021 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)“Sull’episodio del Fuorigioco a San Siro si sono espressi in maniera unanime tutti gli organi di competenza”, dichiara Spalletti. “ancora non ho capito di cosa si parla. Per qualcuno è stato ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 21 dicembre 2021) Luciano, nel corso della conferenza stampa di vigilia in vista del match contro lo Spezia, è tornato a parlare dell’episodio sul gol annullato a Franck Kessié nel corso di Milan – Napoli. Il tecnico toscano risponde così a distanza al suo collega rossonero, Stefano Pioli, che è tornato a recriminare sulla questione. MILAN, ITALY – DECEMBER 19: Franck Kessie of AC Milan is challenged by Andrea Petagna of SSC Napoli during the Serie A match between AC Milan and SSC Napoli at Stadio Giuseppe Meazza on December 19, 2021 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)“Sull’episodio dela San Siro si sono espressi in maniera unanime tutti gli organi di competenza”, dichiara. “non hodisi parla. Per qualcuno è stato ...

