Senato: questore De Poli, 'dal 2013 al 2021 risparmi pari a 322,5 mln' (Di martedì 21 dicembre 2021) Roma, 21 dic (Adnkronos) - "Il peso finanziario del Senato sulla finanza pubblica si è ridotto dal 2013 al 2021 per un importo pari a circa 322,5 milioni di euro. Sono tutte risorse che, visto che vengono risparmiate, potranno essere impiegate per altre finalità di pubblico interesse. Prosegue la stagione virtuosa a Palazzo Madama". Lo ha detto intervenendo in aula il questore Antonio De Poli illustrando i dati sul Bilancio interno del Senato. "Questa cifra deriva in primis dalla minore dotazione: in parole povere, Palazzo Madama ha chiesto minori risorse allo Stato. Ogni anno, a partire dal 2012 fino ad oggi, la dotazione si è ridotta di 21,6 milioni di euro all'anno, rispetto all'ammontare del 2011 -ha spiegato De Poli-. Non si ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) Roma, 21 dic (Adnkronos) - "Il peso finanziario delsulla finanza pubblica si è ridotto dalalper un importoa circa 322,5 milioni di euro. Sono tutte risorse che, visto che vengonoate, potranno essere impiegate per altre finalità di pubblico interesse. Prosegue la stagione virtuosa a Palazzo Madama". Lo ha detto intervenendo in aula ilAntonio Deillustrando i dati sul Bilancio interno del. "Questa cifra deriva in primis dalla minore dotazione: in parole povere, Palazzo Madama ha chiesto minori risorse allo Stato. Ogni anno, a partire dal 2012 fino ad oggi, la dotazione si è ridotta di 21,6 milioni di euro all'anno, rispetto all'ammontare del 2011 -ha spiegato De-. Non si ...

