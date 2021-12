Roma | Calenda si dimette da consigliere comunale | “Incompatibile con il mio ruolo di leader”

(Di martedì 21 dicembre 2021)sidaIldi Azione Carlosidadi: lo ha annunciato lui stesso attraverso un post pubblicato sui social. “Come previsto e dichiarato agli elettori prima del voto, la presenza in Consigliocon il lavoro di europarlamentare edi partito. Rimanere per ragioni simboliche è assurdo. Lascerò spazio a @F Carpano che ha coordinato il programma della nostra lista” ha scrittosul suo profilo Twitter. “Francesco è un giovane preparatissimo e molto motivato, che non vede l’ora di dedicare il 100% del suo tempo al ...

Annunciate le dimissioni da consigliere comunale didi Carloche fa l'ennesimo passo indietro: "Avevo detto che se non fossi stato eletto sindaco me ne sarei andato dal consiglio comunale, per lasciare spazio a questo ragazzo molto in ...Il leader di Azione Carloha annunciato le proprie dimissioni dall'incarico di consigliere comunale di. Lo ha detto su Twitter, ...Nel Lazio iniziano le prime manovre per decidere chi sarà il successore di Nicola Zingaretti alla guida della Regione. La premessa è che ...Ha poi annunciato il suo erede: "Non riesco a fare un lavoro serio perché non è compatibile con il fare anche l’eurodeputato. Francesco Carpano mi succederà".