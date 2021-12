Radiofreccia, i Greta Van Fleet si aggiudicano per la seconda volta la Top 20 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) . Broken Bells in cima al podio della 2021 Sono i Greta Van Fleet con ‘Broken Bells’ ad aggiudicarsi il primo posto nella classifica Top 20 2021 di Radiofreccia. Il pubblico di Radiofreccia ha votato il singolo estratto dall’ultimo album della band “The Battle At Garden’s Gate” come Top 20 preferita tra tutte quelle tramesse l’ultimo anno. A completare il podio due veterani come gli Iron Maiden con ‘The Writing On The Wall’ e i Foo Fighters con ‘Waiting On A War’. Si tratta del secondo successo in tre edizioni della Top 20 dell’anno di Radiofreccia per i Greta Van Fleet. Tutti attendevano i Greta Van Fleet alla loro seconda prova. Dopo aver fatto impazzire e spaccato la comunità rock con il loro album di esordio, la ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 22 dicembre 2021) . Broken Bells in cima al podio della 2021 Sono iVancon ‘Broken Bells’ ad aggiudicarsi il primo posto nella classifica Top 20 2021 di. Il pubblico diha votato il singolo estratto dall’ultimo album della band “The Battle At Garden’s Gate” come Top 20 preferita tra tutte quelle tramesse l’ultimo anno. A completare il podio due veterani come gli Iron Maiden con ‘The Writing On The Wall’ e i Foo Fighters con ‘Waiting On A War’. Si tratta del secondo successo in tre edizioni della Top 20 dell’anno diper iVan. Tutti attendevano iVanalla loroprova. Dopo aver fatto impazzire e spaccato la comunità rock con il loro album di esordio, la ...

