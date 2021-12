Posti auto riservati con cassonetti della spazzatura e sedie: blitz a Quartieri Spagnoli (Di martedì 21 dicembre 2021) Posti auto occupati abusivamente con sedie o paletti di ferro, scatta il blitz dei carabinieri e Polizia Municipale ai Quartieri Spagnoli. I militari dell’Arma e vigili urbani hanno controllato le principali vie che si snodano nella parte alta a ridosso del centro della città: Lungo Vico Sergente Maggiore, Via Speranzella, Vico Conte di Mola, Via L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 21 dicembre 2021)occupati abusivamente cono paletti di ferro, scatta ildei carabinieri e Polizia Municipale ai. I militari dell’Arma e vigili urbani hanno controllato le principali vie che si snodano nella parte alta a ridosso del centrocittà: Lungo Vico Sergente Maggiore, Via Speranzella, Vico Conte di Mola, Via L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

anteprima24 : ** Sedie, #Paletti e #Catene per occupare posti auto a ##Napoli ** - gazzettamantova : Aster, a Mantova pass Ztl e sosta più cari nel 2023: aumenti del 38% Il Covid spinge il Comune a rincarare i permes… - willycuba65 : @SarebbeSusanna mi pare che è 1 posto auto riservato per disabili ogni 20 posti - fattidinapoli : Napoli: Quartieri Spagnoli, rimosse catene e paletti abusivi per posti auto - - NapoliToday : #Cronaca Sedie, paletti e cassonetti per garantirsi il posto auto ai Quartieri: la scoperta -