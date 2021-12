Natale, Rozera (Unicef): “‘Regalo sospeso’ aiuto concreto per i bambini in un periodo difficile” (Di martedì 21 dicembre 2021) “E’ un’iniziativa importante perché mette insieme varie entità: noi, la Regione Lazio, un’azienda privata come la Clementoni e i bambini che hanno bisogno del nostro aiuto, sia qui in Italia che nel mondo”. Così il direttore generale dell’Unicef Italia, Paolo Rozera, a margine della presentazione dell’iniziativa ‘Regalo sospeso’, realizzata quest’anno in collaborazione con Clementoni e sostenuta dal Consiglio Regionale del Lazio, con l’obiettivo di consegnare a 2.000 bambini – ospitati in strutture ospedaliere e in casefamiglia in Italia – speciali kit gioco realizzati dallo street artist romano Merioone, e aiutare tanti bambini vulnerabili nel mondo. “La Regione si è dimostrata molto sensibile – ha proseguito Rozera – sia per i ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 21 dicembre 2021) “E’ un’iniziativa importante perché mette insieme varie entità: noi, la Regione Lazio, un’azienda privata come la Clementoni e iche hanno bisogno del nostro, sia qui in Italia che nel mondo”. Così il direttore generale dell’Italia, Paolo, a margine della presentazione dell’iniziativa, realizzata quest’anno in collaborazione con Clementoni e sostenuta dal Consiglio Regionale del Lazio, con l’obiettivo di consegnare a 2.000– ospitati in strutture ospedaliere e in casefamiglia in Italia – speciali kit gioco realizzati dallo street artist romano Merioone, e aiutare tantivulnerabili nel mondo. “La Regione si è dimostrata molto sensibile – ha proseguito– sia per i ...

