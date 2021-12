Model 2 - Così potrebbe essere la Tesla "per tutti" (Di martedì 21 dicembre 2021) Occhi vispi, sbalzi corti e un padiglione arcuato. Il designer Jean Franois Hubert se la immagina Così, la Tesla Model 2: come una sorta di Model 3 più raccolta. Chiaramente la ricostruzione grafica è arbitraria, benché coerente con i pochi indizi (tra cui un bozzetto ufficiale) finora emersi sulla compatta di Palo Alto. Un progetto su cui vige il riserbo più assoluto. Ma è cosa nota da tempo che Elon Musk abbia in tasca una nuova elettrica entry level da immettere sul mercato, notizia peraltro ufficializzata in occasione del Battery Day. Il prezzo sarà il pezzo forte: 25 mila dollari (poco più di 22 mila euro al cambio attuale). Abbordabile e high tech. I lavori procedono spediti e il taglio del nastro dovrebbe avvenire nel 2023. Solo allora, in alcuni mercati, sarà possibile comprare questo nuovo ... Leggi su quattroruote (Di martedì 21 dicembre 2021) Occhi vispi, sbalzi corti e un padiglione arcuato. Il designer Jean Franois Hubert se la immagina, la2: come una sorta di3 più raccolta. Chiaramente la ricostruzione grafica è arbitraria, benché coerente con i pochi indizi (tra cui un bozzetto ufficiale) finora emersi sulla compatta di Palo Alto. Un progetto su cui vige il riserbo più assoluto. Ma è cosa nota da tempo che Elon Musk abbia in tasca una nuova elettrica entry level da immettere sul mercato, notizia peraltro ufficializzata in occasione del Battery Day. Il prezzo sarà il pezzo forte: 25 mila dollari (poco più di 22 mila euro al cambio attuale). Abbordabile e high tech. I lavori procedono spediti e il taglio del nastro dovrebbe avvenire nel 2023. Solo allora, in alcuni mercati, sarà possibile comprare questo nuovo ...

Advertising

incontrolsysil : RT @guidaautonoma: Model 2 Così potrebbe essere la #Tesla 'per tutti' - RobotConsumer : RT @guidaautonoma: Model 2 Così potrebbe essere la #Tesla 'per tutti' - AlShamsi3300 : RT @guidaautonoma: Model 2 Così potrebbe essere la #Tesla 'per tutti' - c4d_official : RT @guidaautonoma: Model 2 Così potrebbe essere la #Tesla 'per tutti' - startzai : RT @guidaautonoma: Model 2 Così potrebbe essere la #Tesla 'per tutti' -

Ultime Notizie dalla rete : Model Così Alessandro Basciano distrutto dall'ex, Erjona Sulejmani: 'La sua recita è durata due mesi' ...storia tra i due è improvvisamente e misteriosamente naufragata e per la prima volta la top model ... Così ti sei buttato su me dicendo 'è carina e simpatica', ma appena Sophie si è staccata da Gianmaria ...

Opel Manta - e: tutto quello che sappiamo fino ad ora ... la Hyundai IONIQ 5, la Nissan Ariya, la Tesla Model Y, la Toyota bZ4X e la Volkswagen ID.4 e ID.5 . Se così fosse l'autonomia di questa auto dovrebbe arrivare fino a circa 700 km con una ricarica ...

KeepKey hardware wallet: cos'è, come funziona, opinioni Punto Informatico ...storia tra i due è improvvisamente e misteriosamente naufragata e per la prima volta la top...ti sei buttato su me dicendo 'è carina e simpatica', ma appena Sophie si è staccata da Gianmaria ...... la Hyundai IONIQ 5, la Nissan Ariya, la TeslaY, la Toyota bZ4X e la Volkswagen ID.4 e ID.5 . Sefosse l'autonomia di questa auto dovrebbe arrivare fino a circa 700 km con una ricarica ...