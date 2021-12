Manovra | Pesco | arriva in Aula Senato alle 15 30

Advertising

fmarengo5912 : RT @Agenzia_Ansa: La Manovra approda in Aula al Senato alle 15.30. Lo ha chiesto il presidente della Commissione Bilancio Daniele Pesco al… - SignorAldo : RT @lucianoghelfi: Il presidente della commissione bilancio del #Senato, Daniele #Pesco ha annunciato che la #manovra dovrebbe approdare al… - MattiaGallo17 : RT @lucianoghelfi: Il presidente della commissione bilancio del #Senato, Daniele #Pesco ha annunciato che la #manovra dovrebbe approdare al… - alessio_88 : RT @lucianoghelfi: Il presidente della commissione bilancio del #Senato, Daniele #Pesco ha annunciato che la #manovra dovrebbe approdare al… - lucianoghelfi : Il presidente della commissione bilancio del #Senato, Daniele #Pesco ha annunciato che la #manovra dovrebbe approda… -

Ultime Notizie dalla rete : Manovra Pesco

Agenzia ANSA

Laapproda in Aula al Senato alle 15.30. Lo ha chiesto il presidente della Commissione Bilancio Danieleal termine delle votazioni su Rendiconto 2020 e Bilancio interno 2021. "A breve ...Sono le due principali novità dellaapprovate in nottata dalla Commissione Bilancio durante ... Questo, almeno, è ciò che ha detto il presidente della Commissione Bilancio Danieleal ...Siamo contenti perché è stato confermato il taglio delle tasse da 8 miliardi, tutti i lavoratori, pensionati, partite Iva, autonomi e artigiani pagheranno meno tasse dal prossimo anno. Ci sono dei fon ..."A breve dovremmo essere pronti, per le 15.30 dovremmo essere pronti per la discussione generale". Lo annuncia in aula in Senato Daniele Pesco, presidente della Commissione Bilancio: nel pomeriggio do ...