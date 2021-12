Manovra notturna. Il Governo presenta Superbonus 110%, ma i partiti protestano (Di martedì 21 dicembre 2021) È arrivato poco prima delle 6 del mattino in commissione Bilancio al Senato il fascicolo di emendamenti che comprende anche la riformulazione del Superbonus al 110%. Il testo, però, è stato subito accantonato su richiesta della maggioranza per valutazioni da approfondire, come si apprende da fonti parlamentari. Secondo alcune ricostruzioni, la riformulazione del Superbonus non è quella concordata fra Governo e maggioranza. Con la Manovra arriva la proroga del Superbonus fino al 2025 per gli interventi edilizi nelle aree colpite dal terremoto negli ultimi anni, da L’Aquila al Centro Italia. Un emendamento alla Manovra approvato dalla commissione Bilancio del Senato consente la detrazione del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 per gli ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 21 dicembre 2021) È arrivato poco prima delle 6 del mattino in commissione Bilancio al Senato il fascicolo di emendamenti che comprende anche la riformulazione delal. Il testo, però, è stato subito accantonato su richiesta della maggioranza per valutazioni da approfondire, come si apprende da fonti parlamentari. Secondo alcune ricostruzioni, la riformulazione delnon è quella concordata frae maggioranza. Con laarriva la proroga delfino al 2025 per gli interventi edilizi nelle aree colpite dal terremoto negli ultimi anni, da L’Aquila al Centro Italia. Un emendamento allaapprovato dalla commissione Bilancio del Senato consente la detrazione delper le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 per gli ...

