Lizzo abbatte gli stereotipi a chiappate

Leggi su optimagazine

(Di martedì 21 dicembre 2021) Mi si è aperto un mondo. Un mondo che già conoscevo, quindi dire “mi si è aperto un mondo” è tecnicamente una menzogna, ma una menzogna detta a scopi narrativi, una forzatura della trama, un artificio letterario, immagino che a questo punto l’idea di ricevere un Premio Tenco alla carriera sia da escludere per sempre, non stiamo comunque troppo a sottilizzare. Diamo per buono, d’ora in poi, che quello che scrivo è tutto vero. Non avete modo di dimostrare il contrario, del resto, se non ex post, quando lo avrete letto, e in caso sarà troppo tardi, perché io lo avrò già scritto, forse addirittura scritto da molto tempo, potrei essere morto, auspico di vecchiaia, quando lo leggerete, potreste non essere neanche nati, mentre lo sto scrivendo, mentre sto scrivendo questa cosa del mondo che mi si è aperto davanti, insomma, ci siamo capiti, fidatevi di quel che scrivo e non rompete troppo i ...