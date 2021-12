L’accesso al mercato cloud e la minaccia delle licenze software. Lo studio Cispe (Di martedì 21 dicembre 2021) Nella data economy la capacità di imprese, organizzazioni e istituzioni di creare valore passa inevitabilmente dalla loro abilità nel valorizzare i dati attraverso il cloud computing, una delle infrastrutture in grado di interpretare e realizzare il processo di transizione digitale tracciato dall’Unione europea con il Next Generation EU. Essendo titolari della maggior parte delle operazioni informatiche di una organizzazione, i provider di servizi cloud sono partner di primo piano per favorire la digitalizzazione di imprese e amministrazioni pubbliche. E se il cloud rappresenta un abilitatore di crescita, il software ne è la forza motrice. Infatti, nel loro processo di innovazione le imprese cercano di passare a un modello di cloud “as-a-service” in cui le funzioni ... Leggi su formiche (Di martedì 21 dicembre 2021) Nella data economy la capacità di imprese, organizzazioni e istituzioni di creare valore passa inevitabilmente dalla loro abilità nel valorizzare i dati attraverso ilcomputing, unainfrastrutture in grado di interpretare e realizzare il processo di transizione digitale tracciato dall’Unione europea con il Next Generation EU. Essendo titolari della maggior parteoperazioni informatiche di una organizzazione, i provider di servizisono partner di primo piano per favorire la digitalizzazione di imprese e amministrazioni pubbliche. E se ilrappresenta un abilitatore di crescita, ilne è la forza motrice. Infatti, nel loro processo di innovazione le imprese cercano di passare a un modello di“as-a-service” in cui le funzioni ...

Advertising

pidfdfdaa : L'importanza del mercato cinese impone dei 'compromessi' alle aziende occidentali. Non è la prima volta e non sarà… - ServiziAlLavoro : Donne. Paolo Capone, Leader UGL: “Investire in politiche attive del lavoro per rilanciare l ... ... sviliscono la d… - FiberCop_SpA : RT @TIMnewsroom: Wirlab e @FiberCop_SpA firmano l'accordo di co-investimento per accelerare la diffusione della fibra nel Paese, consentend… - Gazzetta5G : RT @TIMnewsroom: Wirlab e @FiberCop_SpA firmano l'accordo di co-investimento per accelerare la diffusione della fibra nel Paese, consentend… - TIMnewsroom : Wirlab e @FiberCop_SpA firmano l'accordo di co-investimento per accelerare la diffusione della fibra nel Paese, con… -

Ultime Notizie dalla rete : L’accesso mercato Il Comune di Fiumicino limita gli accessi in tutti i mercati: ecco quanti clienti ammessi Canale Dieci